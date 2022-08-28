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Pençe-Kilit şehidi Civelek'in şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Yerel Haberler

Pençe-Kilit şehidi Civelek'in şehadet belgesi ailesine teslim edildi Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı: "Onlar bu kapıyı açtı, siz ve evlatlarınız devam ettiriyor" Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet belgesi, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı tarafından...

Pençe-Kilit şehidi Civelek'in şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı: "Onlar bu kapıyı açtı, siz ve evlatlarınız devam ettiriyor"

SAKARYA - Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet belgesi, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı tarafından ailesine teslim edildi.

Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Kuzey Irak'ta 17 Temmuz günü 2 bin 160 rakımda keskin nişancı ateşiyle şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in şehadet belgesi, babası Hakkı Civelek'e teslim edildi. Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'nın belge tesliminde duygu dolu anlar yaşandı. Belge teslimi sırasında İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataş, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yasin Ölüç, Askerlik Şubesi Başkanı Halis Özcan, İlçe Müftüsü Bektaş Günay, İlçe Müftülüğü Din Hizmetlileri Uzmanı Seyfettin Sevinç, Mahalle Muhtarı Ali Haldız ve şehidin yakınları hazır bulundu.

Kaymakam Helvacı, "Ağustos ayı, Türk'ün zafer ayıdır. Bugün Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü. Onlar bu kapıyı açtılar, siz ve evlatlarınız da bunu devam ettiriyor. Şükranlarımızı sunuyoruz, mekanı cennet olsun" diyerek belgeyi şehit babasına teslim etti. Cuma namazı öncesi, Şehit Ömer Faruk Civelek ve tüm şehitler için Gölköprü Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu. Belge tesliminde de okunan mevlid-i şerifin ardından dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Yerel

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