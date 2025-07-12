Pazarcılardan Demet Akalın ve Sefo'ya Davet: 'Bizi Pazara Bekliyoruz!'

Pazarcılık yapan Özgür Doğru ve Nihat Aygün, Şarkıcı Demet Akalın ve Sefo'nun "Yerinde Dur" isimli şarkısına pazarda çektikleri videoyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkili Akalın ve Sefo'ya seslenerek, "Şarkıyı duyduğumuzda trend olacağını tahmin ettik, pazarda böyle bir video çektik, dönüşler çok güzel oldu. İkisi de sevilen sanatçılar, Demet Akalın ve Sefo ile bir araya gelmeyi çok isterdik, pazara davet ediyoruz, gelsinler, güzel bir video çekelim, 4'lü olsa çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da pazarcılık yapan 35 yaşındaki Özgür Doğru ve 33 yaşındaki Nihat Aygün Demet Akalın ve Sefo'nun "Yerinde Dur" isimli şarkılarına pazarda çektikleri videoyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. İki arkadaşın videosu 10 milyondan fazla izlenirken çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Şarkıcı Demet Akalın da videoyu sosyal medyada beğenirken ikili videonun hikayesini anlattı, Akalın ve Sefo'ya seslendi. Doğru, Okan Kurt'a benzediğine yönelik yorumlar aldığını söylerken bir müşterinin ikilinin çektiği videoyu açarak tezgahlarına gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

"Şarkı gerçekten hoşumuza gitti, kendilerini pazara bekleriz"

Şarkıcı Demet Akalın ve Sefo'nun düet yaptığı şarkıya çektikleri videonun hikayesini anlatan 35 yaşındaki Özgür Doğru, "2-3 yıldır video çekiyorum, yaptığımız işi keyifli hale getirmek, herkese göstermek amaçlı böyle bir yola başvurduk. Çok da memnunuz, kendimizi bildik bileli bu işin içerisindeyiz. Nihat ile yaklaşık 6-7 yıldır tanışıyoruz. Şarkı gerçekten hoşumuza gitti, pazarda böyle bir video çektik. Artık Nihat ile birbirimize alıştığımız için genelde çok prova yapmamıza gerek olmuyor. Gerçekten videonun dönüşü bize çok güzel oldu. Bu kadar tutacağını tahmin ediyor muyduk; işin açıkçası tahmin ediyorduk çünkü şarkı gerçekten tutuldu, dillere düştü. Böyle bir şey yapmak istedik, en azından gülelim, eğlenelim dedik. Demet Akalın ve Sefo'ya da 'Bakın siz orada çektiniz ama biz pazarda size meydan okuduk' demek istedik. Demet Akalın bizi hikayesinde paylaştı, kendisine teşekkür ederiz. 3 yıldır bu videoları çektiğimiz için zaten gittiğimiz pazarlarda fazlasıyla tanınıyoruz. Ama bu videoyla bize iyi yorumlar geldi mi; çok fazla iyi yorumlar geldi. İkisi de sevilen, sayılan sanatçılar, sanatlarını çok güzel icra ediyorlar. Kendilerini pazara bekleriz, gelsinler burada da biz video çekelim" ifadelerini kullandı.

"Eşine benzettiler, tatlı bir tesadüf oldu"

Doğru, Okan Kurt ile benzerliğine yönelik yorumlar aldığını söyleyerek, "Bu konuda aşırı derecede mesaj aldık, Okan Kurt'a benzetmişler bizi bu da tatlı bir tesadüf. Demet Akalın'ın şarkısını çektik aşırı derecede tuttu, bir de kendisinin eşine benzettiler, kendilerinizde saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

"Bir araya gelmeyi çok isterdik, 4'lü olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum"

Şarkıya çektikleri videonun gördüğü ilgiden memnun olduğunu ve Özgür Doğru ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Nihat Aygün, "Pazar dışında da her konuda birbirimize destek oluyoruz. Şarkıyı ilk duyduğumuzda gerçekten hoşumuza gitti, trend olacağını tahmin ettik, buna bir video yapalım dedik, yaptık, iyi de oldu. Videoya çok iyi izlenme geldi, çok izleneceğini tahmin ediyorduk ama bayağı iyi oldu. Çok iyi yorumlar geliyor, aslında böyle devam etmemizi istiyorlar. Yayılmasını bekliyorduk çünkü şarkı çok iyi, Demet Akalın ve Sefo sevilen sanatçılar olduğu için. İnsanların artık bizden beklentisi var, biz de ona göre iyi videolar yapacağız. Demet Akalın ve Sefo ile bir araya gelmeyi çok isterdik, onları pazara bekliyoruz. Pazara gelip video çekmek çok ayrı bir güzellik katar bence o yüzden onları pazara davet ediyoruz, gelsinler, güzel bir video çekelim. 4'lü olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Müşteriler de bize alıştı" diye konuştu.

"Özellikle onlar için buraya gelenler var"

Müşterilerden Sevim Günaydın, "Gerçekten mükemmeller, sabahları onların sesiyle uyanıyoruz, onlar olmazsa olmazımız oldu artık Özgür ya da arkadaşlarından biri gelmediği zaman gözümüz arıyor. İnsana enerji veriyorlar, kıpır kıpır. Video herkes tarafından çok beğeniliyor. Bayağı bir takipçileri de oldu, en kötü günümde neşelendiriyorlar. Videonun etkisi fazlasıyla oldu, özellikle onlar için buraya gelenler var" diye konuştu.

"Defalarca izledim, hangi pazar diye baktım, bizim pazarmış"

Esnafın çektiği videoyu açarak yanlarına gelen ve çok beğendiğini söyleyen bir başka müşteri Banu Fırat, "Videoyu açarak geldim, bir baktım gözler düzgünmüş. Defalarca izledim, yorumlarına bakayım dedim, hangi pazar diye bizim pazarmış. Bu cuma günü muhakkak uğrayacağım dedim. Uğradım, memnun da oldum, eğleniyoruz. Demet Akalın paylaşmış galiba" şeklinde konuştu. - İSTANBUL