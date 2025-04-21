İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

ANİ ÖLÜMÜ İZNİK'TE ŞOK ETKİSİ YARATTI

21 Mayıs'ta İznik'e gelmesi beklenen Papa'nın ani ölümü İznik'te herkesi şoka soktu. Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı. Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

"PAPA'NIN GELMESİ EKONOMİ İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI USTA: BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da yaptığı açıklamada "Bugün Hristiyanlar için üzücü bir gün oldu. Bizde bunu üzüntü ile öğrendik. 2025 yılı Birinci Konsilinin 1700'üncü yılı sebebiyle Papa Francis'in Mayıs ayında İznik'i ziyaret edecekti. En son ziyaretimize gelmiş olan kardinal, Papa'nın 2025 yılında sadece İznik'e gelmek istediğini bize iletmişti. Ben buradan bütün Hristiyan ve katolik alemine başsağlığı diliyorum. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili neler yapılacağı açıklanır. İznik Hristiyan dünyası için birinci konsililin 325 yılında yapıldığı çok önemli bir merkezdir. Hristiyan dünyası, İznik'i hac yolu güzergahına almış durumda. bununla ilgili insanlar İznik'i merak ediyorlar. Bizde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. iyi vakit geçirecekleri mekanları hazırlıyoruz. 3 milyara yakın Hristiyan'ın ilgisini ilçe olarak çekiyoruz" ifadelerini kullandı.