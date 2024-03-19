Pamukova'da mahsur kalan vatandaşa UMKE ekibi yardım etti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kaldirik otu toplamak için çıktığı yaylada düşerek bacağını kıran ve mahsur kalan vatandaşın yardımına UMKE ekibi yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Pamukova Kıranyurt Yaylası'na kaldirik otu toplamaya çıkan bir vatandaş ormanda düşerek bacağını kırdı. Telefonunun şebekesi çekmediği için bölgede mahsur kalan ve bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan vatandaş için sağlık ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından ambulans ile harekete geçen sağlık ekibi; arazi, çamur ve yol şartlarından dolayı bölgeye ulaşamadı ve bunun üzerine UMKE timi talep edildi. Mahsur kalan vatandaşın yanına ulaşan ve ilk müdahalesi UMKE timi tarafından yapılan yaralı vatandaş, daha sonrasında 112 ekiplerine teslim edildi. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA