Üye Girişi
Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da meydana gelen kazada 2 otomobil kavşakta çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobiller kavşakta böyle çarpıştı

AMASYA - Amasya'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Sütçü yönetimindeki Alparslan Türkeş Caddesi girişi ışıklı kavşağına geldiğinde kavşağa giriş yapan Murtaza Değerli'nin kullandığı 19 AP 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Derya Değerli, Merve Nas Değerli, Saliha Sütçü ve Meryem Yaman yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amasya Güvenlik Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Yerel Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title