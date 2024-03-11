Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Fırtına Sonucu Ahırın Çatısı Uçtu

Güncelleme:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı. Fırtına sırasında birçok ev hasar aldı ve bazı kişiler hafif yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı.

Düziçi ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde etkili olan fırtınayla fırtınada bir ahırın çatısı uçtu, bir çok ev hasar aldı. Mehmet Çot'a ait evin bahçesinde bulunan ahırın çatısı uçarak bahçeye savruldu. Fırtına sırasında bahçede odun toplayan Selver Çot ve Ayşe Çot kopan çatı parçalarından hafif yaralanırken fırtına anında neler yaşadıklarını anlattı.

Fırtına anından çatıdan kopan parçalarla hafif yaralanan Ayşe Çot,"Bir gürültü geldi dağlar dünyalar kepiyor gibi baktım gelinim içerde kapıya çıkarken çinko kafasına sarıldı. İyi ki geline bir şey olmadı ben de az ilerde ayakta duruyordum bana da şu çinko parçası geldi değdi. Kollarım ve bacaklarım yaralandı fırtına önüne her şeyi katıp ileri doğru sürükledi. Bir gürültü çıkardı ki hiç anlatamam sanırsın uçak kondu. Karşıda bulunan evde fazla bir şey yok ama camları kırılmış" dedi.

"Saniyelerle kurtuldum rüzgar beni fırlatmasa çinkonun altında kalmıştım

Çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Selver Çot, "Akşam üzeri ben kömür alıyordum birden bir uğultu ile rüzgar, fırtına ve çinkolar beni havaya fırlattı. Kayınvalidemde dışardaydı anne sen oradan çıkma dedim onun üstüne çinko düştü beni oradan ora attı. Evin köşesine zor vardım her şeyi parçaladı. Öyle bir felaketti ki sanki deprem oluyor gibi bir sesti şakır şakır geldi. Evdeki her şeyi fırlattı komşuların evlerinde var ufak tefek zararlar. Bir dakikadan fazla sürdü ama unutamıyorum acayip bir şeydi. Rüzgar beni fırlatmasa saniyeler önce üstüme düşüyordu beni fırlatmasa çinkonun altından kalıyordum" dedi.

Fırtına anında neye uğradıklarına şaşırdığını söyleyen Mehmet Çot,"Malları yemlemeye indim aşağıya koyunlara dalı attım hanım yanımda bir çatırtı koptu, biz dedik herhalde biri çinko sürüklüyor. Fırtına çinkoyu sürüklüyormuş oradan kendimizi içeri zor attık. Tam atarken bir baktım yengem ahırın önünde çinko havada döndü neye uğradığımızı şaşırdık. Babaannemin kolunu falan yaralamış" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaniye Fırtına Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli? Lokman Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Lokman Çelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title