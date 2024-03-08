Osmaniye'de depremzedeler konteyner dükkanlarda hayata tutunuyor

Osmaniye'de iş yerleri ve evleri yıkılan kadın esnaf, konteyner kentte oluşturulan dükkanlarda hayata tutunmaya devam ediyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de iş yerleri ve evleri yıkılan esnafın yaralarının sarılması için çeşitli noktalara konteyner çarşılar kuruldu. Osmaniye Karaçay konteyner kentte hem barınma hem iş imkanlarına ulaşan kadın esnaf, hem yaşadıkları acı günleri geride bırakmaya hem de ekonomik kayıpları gidermeye çalışıyor.

Zor zamanlar geçirdiklerini ama ayakta durmaya çalıştıklarını söyleyen Zeliha Akçan Bilir, "Depremden dolayı evimiz ve iş yerimiz yıkıldığı için konteyner kentte yaşamaktayım. Burada kendime yeni bir iş yeri, gözlemeci dükkanı açtım. Burada yaşam şartları zor ama biz kolaylaştırmaya çalışıyoruz ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. İnsanlara yardımcı olarak hem maddi anlamda hem de psikolojik anlamda insanlara yardımcı olmaya çalışarak kendimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak ayakta durmak zorundayım, direnmek zorundayım, çalışmak zorundayım, çalışarak kendimi ayakta tutmaya çalışıyorum. Kimseye muhtaç olmadan ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Sabah 6'da gelip akşam 11'e kadar çalışıyorum, şükürler olsun" dedi.

Mesleğe ilk başlarda eşine yardım etmek için başladığını söyleyen Ebru Yavşan ise, "Depremde evimiz ve iş yerimiz yıkıldığı için burada yaşıyoruz. Konteyner kentte kira derdimiz yok işlerimiz de çok şükür iyi çalışıyoruz. Bu işe eşime yardım amaçlı başladım, zaman geçtikte işi eşimin elinden aldım. Eşim artık benim çırağım oldu o paket servisine gidiyor ben tezgahın başında duruyorum" dedi. - OSMANİYE