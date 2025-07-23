Osmaneli'ndeki Orman Yangını, Hızlı Tren Seferlerini Aksattı

Osmaneli'ndeki Orman Yangını, Hızlı Tren Seferlerini Aksattı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde süren orman yangını, İstanbul-Ankara hızlı tren seferlerini olumsuz etkileyerek gecikmelere neden oldu. TCDD, güvenli hale getirme çalışmaları sürdüğünü açıkladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam orman yangını, İstanbul-Ankara hızlı tren seferlerini olumsuz etkiledi.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan açıklamada, "Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) demiryolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergah kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşanacaktır. Demiryolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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