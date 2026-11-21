Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli- Bursa kesiminde test sürecinin başladığını belirterek, "Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı hızlı tren ağıyla buluşturacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, söz konusu hatta test sürecini başlattıklarını kaydetti.

"Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık"

Osmaneli-Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık. Eylül-ekim döneminde yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerini tamamladık. Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başladık. Kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerini gerçekleştiriyoruz. Yine bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerini yapacağız. İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli-Bursa hattımız ile Ankara- İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız. Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız"

Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlayacağını belirten Uraloğlu, "Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattına bağlanacak. Bursa- Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız. Hattımız Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Projemizin tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı