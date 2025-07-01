Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Mavi Vatan'a Döndü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Mavi Vatan'a Döndü
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Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay süren görevini bitirerek Türkiye'ye geri döndü. Filyos Limanı'na demirleyecek olan gemi, bakım sonrası yeni görevine hazırlanacak.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi ve 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

4 Temmuz'da Filyos'a demirleyecek

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Oruç Reis'in 2 Temmuz sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı, 3 Temmuz sabah saatlerinde de İstanbul Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor. Oruç Reis'in boğaz geçişlerinin ardından 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor.

Oruç Reis'e donanma da eşlik etti

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Bakım sonrası yeni görevine hazırlanacak

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

Tam donanımlı, yerli ve milli

2017 yılında yerli ve milli imkanlarla inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette. Ayrıca 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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