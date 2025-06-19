Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Teknik Destek Programı Toplantıları Gerçekleştirdi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Teknik Destek Programı Toplantıları Gerçekleştirdi
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Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, ORAN tarafından yürütülen Teknik Destek Programı'nın kapsamı ve başvuru şartları katılımcılara aktarıldı. Program, kırsalda sürdürülebilir kalkınmaya, alternatif turizme ve imalat sanayisinin gelişimine destek vermeyi hedefliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen 2025 Yılı Teknik Destek Programı'nın bilgilendirme toplantıları Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta gerçekleştirildi. Toplantılarda, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda paydaş yer aldı.

Toplantılarda, programın kapsamı ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi paylaşılırken, katılımcılarla muhtemel proje fikirleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ajans tarafından sunulan Teknik Destek Programı; kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi, alternatif turizm imkanlarını geliştirmeyi ve imalat sanayinde dönüşüm ile rekabetçiliği artırmayı hedefleyen eğitim ve danışmanlık projelerine destek sağlıyor.

Programda TR72 Bölgesi'nde kırsal kalkınma, alternatif turizm ve imalat sanayinin gelişimini destekleyerek bölgesel rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek amaçlanıyor. Öncelik olarak ise, Kırsalda Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınma Sonuç Odaklı Programı'nın özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi, Alternatif Turizm İmkanlarının Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi, TR72 İmalat Sonuç Odaklı Programı özel amaçları ile bağlantılı olarak; imalat sanayini temsil eden ve kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması ve TR72 İmalat Sonuç Odaklı Programı özel amaçları ile bağlantılı olarak; imalat sanayindeki işletmelere danışmanlık sağlanması var.

Mali kaynak ve destek miktarları ise kırsal ve turizm öncelikleri için toplam 7 milyon TL, imalat sanayi öncelikleri için toplam 5 milyon TL, eğitim projelerine 200 bin TL'ye kadar, danışmanlık projelerine ise 400 bin TL'ye kadar olarak belirtilirken, eğitim projeleri azami 3 ay, danışmanlık projeleri ise azami 6 ay süreli uygulanabiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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