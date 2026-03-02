Karabük'te Orman Köylüleri Yetersiz Ücretlere Karşı Eylem Yaptı

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - Yenice'de faaliyet gösteren 34 orman kooperatifi, Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın orman emvali üretiminde uyguladığı birim fiyat politikasına tepki göstermek amacıyla ilçe meydanında geniş katılımlı eylem düzenledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın orman emvali üretiminde uyguladığı birim fiyat politikasına tepki gösteren orman köylüleri Karabük'te eylem yaptı.Eyleme, Karabük, Zonguldak ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz'deki il ve ilçelerden çok sayıda kooperatif temsilcisi ve orman köylüsü katıldı. Eylemde konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Batı Karadeniz'de yaklaşık 104 kooperatifin faaliyet gösterdiğini, bu kooperatiflerde yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığını ve toplamda 25 bin kişilik bir kesimin doğrudan etkilendiğini söyledi.

"Eğer önlem alınmazsa orman köylüleri işlerini terk edecek"

Türkiye genelinde merkez birliklerine bağlı 2 bin 831 kooperatif bulunduğunu ve yaklaşık 278 bin üyesi olduğunu belirten Akay, "Toplamda bir milyon yüz on iki bin kişiyi ilgilendiren bir toplantıyı burada hep birlikte yapıyoruz. ve Batı Karadeniz buna öncülük yapıyor. Eğer önlem alınmazsa orman köylüleri işlerini terk edecek, çalışamaz hale gelecekler, istihdam problemi yaşanacak, köyler boşalacak ve başta Yenice ekonomisi olmak üzere tüm Batı Karadeniz ekonomisi etkilenecek." dedi.

Taban fiyatların düşürüldüğünü, primlerin azaltıldığını ve meyil farklarının fiilen geri çekildiğini ifade eden Akay, "Orman köylüsü çalışıyor, üretiyor; gerekirse hayatını tehlikeye atıyor. Sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalışıyor. Ama reel olarak gelirleri azalıyor, eriyor. Buna kimsenin hakkı yok. Orman köylüsünün hakkını Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü vermek zorundadır. Aksi halde gördüğümüz bu Yenice'nin güzellikleri, şu anki ortamımız çok daha kötüye gidecek."dedi.

"Orman köylüsünün hak ettiği gelirleri verin, onlara teslim edin"

Birim maliyetleri çok arttığını ancak buna karşılık fiyatlar artmadığını belirten Akay, bunun önleminin alınması gerektiğini söyledi. Akay, "Kooperatifler dikili üretime zorlanıyor. Bu kadar yüksek maliyetler altında bunun da devam etmesi mümkün değil. İlgilileri uyarıyoruz; Orman köylüsünün hak ettiği gelirleri verin, onlara teslim edin. Bu enflasyon altında ezilmelerine müsaade etmeyin. Bırakın hak ettiklerini almayı, gelirleri daha da eriyor, daha da düşük hale geliyor. Bu toplantı umarım bütün Türkiye'ye yayılır ve orman köylüsü hak ettiği geliri alır."

"Ankara'da kurmuş olduğunuz sistem, Yenice'ye gelinceye kadar yolda çöküyor."

Yenice'deki 34 kooperatif adına konuşan Çeltik Köyü Orman Kooperatifi Başkanı Sezai Çoban, Tarım ve Orman Bakanı ile Orman Genel Müdürüne seslenerek birim fiyatların acilen revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çoban 2024 ve 2025 verilerine kıyasla 2026 yılı birim fiyatlarında ciddi düşüşler olduğunu ifade etti. Artan mazot ve ekipman maliyetlerine dikkat çeken Çoban, şunları söyledi:

"Bu ülkede 2025 yılında mazot elli liraydı, şimdi altmış iki lira oldu. O zaman ben soruyorum, Sayın Genel Müdürüm: Orman köylüsüne özel bir petrol mü var? Fiyatlarımız geri çekildi. Orman köylüsüne ait testereyi, motoru, ekipmanı satan özel bir yer mi var, adresini mi bilmiyoruz? Sizin Ankara'da kurmuş olduğunuz sistem, Yenice'ye gelinceye kadar, üreticiye ulaşıncaya kadar demek ki yolda çöküyor. Niye çöküyor? Genelgeler yayımlıyorsunuz. Orman Kanunları'yla çalışmamız gereken yerlerde, siz bizleri tebliğlerle çalışmaya meyil ettirdiniz."

Kaynak: ANKA