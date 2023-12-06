Okullarda Çevre Koruma Eğitimleri Devam Ediyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullarda verilen 'Çevre Koruma' konulu eğitimlere bu yıl da devam ediliyor. Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde çevresel değerlerin korunması, atıkların hayatımızdaki rolü, enerji ve su tasarrufu gibi konular ele alınıyor. Eğitimlerin her bir çocuğa katkı sağlaması hedefleniyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullarda verilen "Çevre Koruma" konulu eğitimlere bu yıl da devam ediliyor.

Bozyer İlkokulu ile başlayan eğitimler; küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarını da ele alarak enerji tasarrufu konularını kapsayan 1. dönem "Çevre Koruma Eğitimleri" Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından verilmeye devam ediyor.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak; "Eğitimlerimizi ilçemizdeki 34 ilkokulda 3. Sınıf öğrencilerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek şekilde planladık. Eğitimlerimizde çevresel değerlerin korunmasını, atıkların hayatımızda oynadığı büyük rolü, çevreci bir bireyin neler yaparak doğaya katkı sağlayabileceğini, iklim değişikliğini, enerji ve su tasarrufu gibi çeşitli konular üzerinde durarak anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, madeni atık yağlar, atık lastikler ve elektronik atıklar hakkında da çocuklarımıza bilgi vererek hava, su ve toprak kirliliğinin nasıl önüne geçildiği gibi birçok konu üzerinde gelecek nesillerimize bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimize her zaman olduğu gibi bu sene de eğitim sonunda çeşitli çevre dostu hediyeler veriyoruz. Verilecek bu eğitimlerin her bir çocuğumuza katkı sağlaması dileğiyle, eğitim verecek çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, Milli Eğitim Müdürlüğümüze de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.