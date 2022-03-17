OEDAŞ'ın Dinar'da gerçekleştirdiği yatırımlar masaya yatırıldı - Haberler

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OEDAŞ'ın Dinar'da gerçekleştirdiği yatırımlar masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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OEDAŞ'ın Dinar'da gerçekleştirdiği yatırımlar masaya yatırıldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştireceği yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gerçekleştireceği yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir, Dinar İlçe Şefi Muhammet Furkan Güzelyayla ile birlikte Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'yı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Demir, şirketin Dinar ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlar, projeler hakkında Kaymakam Kapankaya'ya bilgi verdi.

Kaymakam Kapankaya ise vatandaşların elektriğe daha rahat ve güvenli ulaşmaları konusunda gereken desteği verileceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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