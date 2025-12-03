OEDAŞ GRI onaylı 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ı kapsayan hizmet bölgesinde yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet sunarken bölgenin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki performansını ortaya koyan rapor, sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde en yaygın kabul gören GRI standartlarında ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak hazırlandı. Raporu değerlendiren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, "Enerji sektörü, ekonomik büyüme, toplumsal refah ve çevresel dengenin korunmasında kritik bir role sahip. Bu sorumluluğun farkında olarak şirketimizi enerji arzından teknolojik yatırımlara, insan kaynağı geliştirme çalışmalarından çevresel yatırımlara ve toplumsal katkı programlarına kadar tüm önceliklerimizle sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetiyoruz. Her yıl yayımladığımız raporlar hem şeffaflık anlayışımızın hem de hesap verebilirliğimizin en açık göstergesi niteliğinde. Ayrıca bu raporlarla geride bıraktığımız yılın performansını değerlendirirken geleceğe dair hedeflerimizi ve odak alanlarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji altyapısının dönüşümünde, iklim krizi ile mücadelede ve toplumsal faydanın artırılmasında üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilir enerji arzı için 2024'te 1,6 milyar TL yatırım yapıldı

Rapora göre, OEDAŞ geçtiğimiz yıl beş ildeki toplam bin 131 çalışanıyla 2,1 milyon elektrik abonesi üzerinden bölgede yaşayan yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet verdi. Yıl içerisinde bölgeye giren enerji miktarı 9,7 milyar kWh olup, dağıtılan enerji miktarı ise 7,1 milyar kWh olarak gerçekleşti. Yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alana yayılan bölgenin elektrik altyapısı, 8 bin 600 dağıtım trafosu, 23 bin özel trafo, 28 bin 900 kilometre orta gerilim hattı ve 25 bin 200 kilometre alçak gerilim hattından oluştu. Bölgeye yapılan yatırımın toplam tutarı ise 1,6 milyar TL'yi geçti. Bu yatırım ve faaliyetler neticesinde hem çevresel hem sosyal hem de ekonomik sürdürülebilirliğe önemli bir katkıda bulunuldu.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve odak grupları kararları şekillendirdi

OEDAŞ, sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal düzeyde etkin şekilde yönetilmesi ve tüm organizasyonda yaygınlaştırılması amacıyla bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturdu. Komite, 2024 yılında şirketin öncelikleri doğrultusunda kurulan çalışma gruplarına liderlik ederek stratejik kararların, bütçe planlamalarının ve yeni yatırımların belirlenmesinde önemli rol oynadı. Geçtiğimiz yıl OEDAŞ, iklim değişikliğiyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, toplumsal faydanın artırılması ve kapsayıcı bir iş kültürünün güçlendirilmesi alanlarına odaklandı. Şirket, 2030'a kadar operasyonel faaliyetlerde, 2040'a kadar ise tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. OEDAŞ ayrıca, 2030'a kadar biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Atıklar ekonomiye kazandırıldı

Öte yandan, atık yönetiminde öncelikli yaklaşımını, atık oluşumunu kaynağında azaltmak ve geri kazanım uygulamalarıyla doğal kaynak kullanımını en aza indirmek olarak belirleyen OEDAŞ, 2024 yılında gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda 102,54 metreküp su tasarrufu, 62,93 adet ağaç kazanımı, 5 bin 273 litre petrol tasarrufu, 1,40 ton ham madde kullanımının önlenmesi, 790,73 kg sera gazı emisyonu azaltımı, 27 bin 394 kWh enerji tasarrufu ve 16,76 metreküp atık depolama alanı kazanımı elde etti.

GRI nedir?

GRI nedir?

Sürdürülebilirlik raporlamasında dünya genelinde en yaygın ve kabul gören standartlar olan GRI (Global Reporting Initiative / Küresel Raporlama Girişimi) Standartları, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını raporlamalarına imkan tanıyor.