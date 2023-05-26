ODTÜ'de LGBT yürüyüşü

LGBT destekçileri ve üyeleri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Lgbt destekçileri ve üyeleri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2. tura kalan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na LGBT destekçileri ve üyeleri bayrak ve düdüklerle ODTÜ'de destek yürüyüşü gerçekleştirdi. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023