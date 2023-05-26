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ODTÜ'de LGBT yürüyüşü

ODTÜ'de LGBT yürüyüşü

Yerel Haberler

LGBT destekçileri ve üyeleri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Lgbt destekçileri ve üyeleri Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 2. tura kalan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na LGBT destekçileri ve üyeleri bayrak ve düdüklerle ODTÜ'de destek yürüyüşü gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı LGBT Yerel Haberler

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