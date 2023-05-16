Ödemiş'teki Kültürpark'ta Bulunan Gölet Temizleniyor

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki dinlenme ve piknik alanlarından biri olan 125. Yıl Kültürpark’ta, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalar yapılıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dinlenme ve piknik alanlarından biri olan 125. Yıl Kültürpark'ta, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına çalışmalar yapılıyor.

Ödemiş merkezde, yeşiller arasında dinlenme ve piknik alanı, çocuk oyun grupları ve spor alanlarının bulunduğu 125. Yıl Kültürpark'ta yaz için çalışmalar hızla devam ediyor. Ödemiş Belediyesi ekipleri, 72 bin metrekare alanda kurulu 125. Yıl Kültürpark'taki 10 bin metrekarelik gölet yaz aylarında oluşabilecek kokuyu önlemek ve göleti daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak amacıyla temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan çalışmalar kapsamında, gölet içindeki su boşaltılarak içindeki balıklar geçici bir süre için havuz içine alındı. Gölet dibinde biriken çamurlar ise temizleniyor. Gölet etrafındaki korkuluklar yenilenerek iskele çay bahçesinde boyama çalışmalarının yanı sıra mutfak kısmı büyütüldü.

Yeşil alanları, yürüyüş ve spor kompleksleri, göleti ve iskele çay bahçesiyle dinlenmek isteyen vatandaşların yanı sıra yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmek için tercih ettiği mekanlardan biri olan Kültürpark'taki yenileme çalışmalarının iki hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Ödemiş'in önemli soluk alma alanlarından 125. Yıl Kültürpark'ı daha yeşil ve daha güzel hale getirmek üzere çalışmaların sürdüğünü söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Her şeyin en güzeline layık olan Ödemişli hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Ödemiş'te bahar ve yaz aylarının en güzel yaşandığı yerlerden birisi 125. Yıl Kültürpark. 125. Yıl Kültürpark'a güzellik katan göletin tabanının temizlenmesi ve suyunun da tazelenmesi gerekiyordu. Bu anlamda yaklaşık 10 günden beri arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları tamamlayıp Kültürpark'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Bu çalışma sürecinde hemşerilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür eder, sahadaki çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar dilerim" dedi.