Ödemiş Belediyesi'nden "24 Kasım" Mesajı

Ödemiş'in eğitimci Belediye Başkanı Mehmet Eriş yayımladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajıyla tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtarıcımız ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmenlik' görevini kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.Bir eğitimci olarak biliyorum ki, dünyada ve ülkemizde yaşanan her türlü gelişmenin, insanlık için faydalı olan her bir adımın ve çalışmanın temelinde iyi yetişmiş insan gücü bulunmaktadır. Bu insan gücünü yetiştirenler de öğretmenlerdir. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Ömür boyu sürecek bir aydınlanma mücadelesidir. Tıpkı bir çiftçinin toprağı emek emek, ilmek ilmek işlemesi gibi öğretmenler de nesilleri yetiştirmek için özveriyle çalışır. Bu nedenledir ki bir insan nasıl ailesini unutmazsa öğretmenlerini de unutmaz. Bu çok güçlü bir bağdır. Öğretmenler de öğrencilerini daima sevgiyle anar ve kalbinde anne ve baba şefkati ile yaşatır. 40 yılı aşkın bir süre önce Balıkesir Dursunbey'de okulun kapısından içeriye öğretmen olarak girdiğim ilk günden bu yana her bir öğrencimle kurduğum bilgi ve sevgi bağı ilk günkü gibi güçlüdür. Öğretmenler sevginin, merhametin, özverinin en güzel örnekleriyle nesiller yetiştirir. Çağdaş uygarlık yolunda eğitimin önemini her zaman dile getiren ebedi liderimiz Atatürk, Kurtuluş Savaşımızın en kritik günlerinde dahi 'Önce eğitim' demiş 1921 yılında Ankara'da toplanan Maarif Kongresi'ne bizzat katılarak açılış konuşmasını yapmıştır. Vatanımızı düşman işgalinden kurtardıktan sonra en büyük mücadelenin cehalete ve karanlığa karşı verileceğini anlatan Atatürk, Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte eğitimde dev atılımlara imza atmıştır. Atatürk'ün çağların ötesini aşan vizyonu ile genç Cumhuriyet, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller sayesinde hızla yükselmiştir. Bugün ikinci yüzyılına kavuşma onurunu yaşadığımız Cumhuriyetimizin güvencesi de akıl ve bilimin ışığında çağdaş bir eğitim sistemiyle yetişecek yeni nesillerdir. Her ne kadar öğretmenlerimizin de eğitim sistemimizin de acilen çözüm bekleyen sorunları olsa da sevgisi ve ilgisi ile her zaman kalplerimizde yeri olan öğretmenlerimiz tüm zorluklara rağmen görevlerini kutsal bilerek özveriyle emek vermektedir. Ülkemizin akıl ve bilimin yolunda çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması, öğretmenlerimizin mesleki ve ekonomik anlamda sorunlarının çözülmesi aynı zamanda güçlü yarınların inşa edilmesi anlamına gelmektedir. 'Eğitimde fırsat eşitliği' anlayışımızın bir parçası olarak, belediyemiz bünyesindeki Türkan Saylan Eğitim Merkezimizle, ödev evlerimizle, çocuk evlerimizle çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğe hazırlanırken yanlarında oluyoruz. Bir öğretmen olarak bugüne dek üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte beraber çalıştığımız, öğretmenler odasında birlikte oturduğumuz, okul bahçelerinde ve koridorlarında nöbet tutup beraber aynı havayı soluduğumuz öğretmenlerimizden ebediyete göç edenlere Allah'tan rahmet dilerken hayatta olan çalışma arkadaşlarıma da başarı, kolaylık ve sağlık dolu günler diliyorum. Başöğretmenimiz Atatürk'ün, 'Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' veciz sözünün ışığında, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve aydınlık yarınlarımızın güvencesi nesillerin, öğretmenlerimizin emeğiyle yetişeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, çocuklarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."