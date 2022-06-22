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Nursaçan son noktayı koydu: "Adayım"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'

Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB'nin eski Başkanı Tahir Nursaçan, aday olamayacağına dair gönderilen yazıya ilişkin, "Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel yok" dedi.

Görevden uzaklaştırılan Kayseri Osb'nin eski Başkanı Tahir Nursaçan, aday olamayacağına dair gönderilen yazıya ilişkin, "Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel yok" dedi.

Nursaçan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tarafımıza Kayseri Valiliği il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 20.06.2022 Tarih ve E 79142275-453.09-3777964 sayılı yazısı ile OSB seçimlerine adaylığımın uygun bulunmadığı tebliğ edilmiştir. Tebliğ konusu yazının içeriğinden anlaşıldığı kadarı ile Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir kurum ve kuruluşta bulunmayan Anayasayı değiştirme ve Tğyir etme hakkının kullanıldığı, ortada herhangi bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmamasına, Anayasaya aykırı adaylığımı engelleyecek bir vasıfta bulunmamasına rağmen anayasa suçu işlenmek suretiyle aday olamayacağıma dair uygunsuzluk bildirilmiştir. Anayasanın 67/1 açık hükmü gereği her Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Yine Seçme ve seçilmeye dair kanun hükümlerine göre kısıtlı olmayan ve temyiz kudreti yerinde olan ilkokul mezunu, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan veya şahsın öncelikle kesin hüküm haline gelmiş bir mahkeme kararı ile elinden seçme ve seçilme hakkı alınmayan her Türk vatandaşı seçimlere katılabilir ve oy kullanabilir. Anayasa ve ilgili yasa hükümleri gereği adaylığımın önünde her hangi bir engel olmadığı, seçimlere girmemi engelleyecek herhangi bir kurum, kuruluş veya şahısların öncelikle anayasal suç işleyeceği ve böyle bir durum olur ise yasal hukuki ve cezai tüm başvuru haklarımızın kullanılacağını, seçimlerde sanayicimizin istek ve talepleri doğrultusunda aday olacağımızı bilgilerinize sunarım." - KAYSERİ

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