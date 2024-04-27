Norveç'te Turist Deniz Aygırına Yaklaştığı İçin Cezalandırıldı

Norveç'e bağlı Svalbard Adası'nı ziyaret eden bir turist deniz aygırına çok fazla yaklaştığı için bin 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

Norveç'e bağlı Svalbard Adası'nı ziyaret eden turist beklemediği bir ceza ile karşılaştı. Bir buz kütlesi üzerine çıkarak deniz aygırına yaklaşan turisti gören halk, yetkililere haber verdi. Vahşi hayvanlara yaklaşarak onları rahatsız etmenin yasak olduğu Svalbard'da deniz aygırına yaklaşan turiste yetkililer müdahale etti. Dünyanın en kuzeydeki yerleşim yeri olan Svalbard'ın başkenti Longyearbyen yakınlarında meydana gelen olayda turiste bin 100 dolar para cezası verildi.

Polis Magnus Rindal Fredriksen, aynı gün bölgeye gelen Polonyalı turistin olayın ardından valinin ofisine götürüldüğünü ve verilen para cezasını ödediğini söyledi.

Turistin iyi bir fotoğraf çekmek için deniz aygırına yaklaştığı öğrenildi. - OSLO