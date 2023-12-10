Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Çelik mesajında; "1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilmesiyle 10 Aralık tarihi 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaya başlamıştır. İnsan hakları, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin bütünü olup, ülkemizin de ilk onaylayan devletlerden biri olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle uluslararası birçok temel hak ve hürriyetin temeli oluşturulmuş, dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilmiş, tüm insanların dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmaları teminat altına alınmıştır. Devletimiz, gerçekleştirmiş olduğu reformlarla temel hak ve özgürlüklerden tüm toplumun eşit şekilde yararlanması noktasında çok önemli mesafe kaydetmiş, 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' düsturundan hareketle vatandaşlarımızın bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve insan onuruna yakışır bir şekilde daha iyi hayat standardına ulaşmaları için her alanda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE