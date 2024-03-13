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Nevşehir'de Çığırtkanlık Yasağı Memnuniyet Yaratıyor

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Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde bu durum hem esnafı hem de alışverişe gelen müşterileri memnun ediyor. Her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar, huzurla alışveriş yapıyor. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, pazar esnaflarının sessiz sedasız müşterilerini beklediğini belirtti.

Nevşehir'de 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu kapalı pazar yerinde bu durum hem hem esnafı hem de alışverişe gelen müşterileri memnun ediyor.

Her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan kapalı pazar yerine gelen vatandaşlar, huzurla alışveriş yapıyor. 10 yıldır çığırtkanlık yapmanın yasak olduğu pazarda vatandaşlar, sakin bir ortamda alışverişlerini yapıyor. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Türkiye'nin en sessiz ve en modern pazar yeri olan Nevşehir kapalı pazar yerinde pazar esnafları sessiz sedasız müşterilerini bekliyorlar. Pazar yerinde bağıran esnaflar olmadığından dolayı esnaf da müşteri de memnun. Nevşehir kapalı pazar yerine gelen vatandaşlarımız gürültü kirliliğinden uzak her hafta keyifle alışveriş yapıyor" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce uygulamanın hayata geçtiğini söyleyen Özmen, "Bu pazar sayesinde market ve alışveriş merkezleri ile rekabet edebilir duruma geldik. Kapalı pazar yerimizde yaklaşık 300 tezgah bulunuyor. Her tezgahta da ortalama 3 kişi çalıştığına göre pazar yerimizde yaklaşık bin çalışanımız var. Ayrıca alışverişe gelen binlerce müşterimiz var. Geçmiş yıllarda böyle bir pazarda konuştuğumuzu duymak mümkün değildi. Şimdi herkes konuştuğunu rahatlıkla duyabiliyor" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafı Cüneyt Yüksel ise, "12 yıldır pazarcılık yapmaktayım. Odamızın aldığı karar doğrultusunda bağırmak, çağırmak yasak olduğu için nezih bir ortamda müşterilerimize satış yapmaktayız" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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