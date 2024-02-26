Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkokul Öğrencilerine Gıda Güvenliği Eğitimi Verdi

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından ilkokul öğrencilerine 'Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu eğitim verildi.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Gıda Güvenilirliği, Gıda Kayıpları ve İsraf' konulu bilgilendirici eğitim gerçekleştirdi. Kontrol görevlileri, öğrencilere gıda güvenliği konusunda bilinç kazandırmak, gıda kayıplarını ve israfını önlemek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere bilgiler aktardı. Eğitimde öğrencilere, sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi, gıda üretimi aşamaları, tüketim sonrası gıda kayıpları ve israfının etkileri gibi konular ele alındı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerle genç nesillerin gıda konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve sürdürülebilir bir gıda sistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin toplumun genelinde gıda güvenliği bilincini yaymayı amaçladığına vurgu yapıldı.

Öğrencilerin gıda konusundaki bilinç düzeylerini yükseltmeye yönelik yapılan eğitim, sonunda yetkililer öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - AYDIN