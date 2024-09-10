MÜSİAD Kayseri Şubesi Spor Okullarının 2. Şubesini Açtı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından yapımı tamamlanan spor okullarının 2'inci şubesi açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ; "Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok" dedi.

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen açılışa, Kayseri Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kamu Kurum Müdürleri, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, oda başkanları, STK Temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Heyecanımız gerçekten fazlasıyla var. Valimizin 1 yıl öncesi başlatmış olduğu ve 10 binlerce sporcuya ulaştığımız yaklaşık 150 antrenörümüzle her alanda her mahallede çalışmalarımızı başlattığımız bu projeyi yarın 41'incisini açarak, yürüteceğiz. Özellikle olimpiyatların yapıldığı bu dönemde yalnızca performans sporu değil, 'Erdemlerimizle Varız' diyerek, değerler eğitiminde, fiziki ve ruhsal gelişimde önemli bir yer alan ve Türkiye'ye örnek olan bu proje için başta sayın valimize şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler performans sporu olarak belki birçok tesisimizde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz ama en önemli örnek olarak 40 mahallede, 40 ayrı yerde bu çalışmalar müthiş bir potansiyel oluşturdu. Bugün yaklaşık 10 bin sporcuyu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada da MÜSİAD ERVA olarak 2'inci şubeyi açıyoruz. Buradan da tekrardan MÜSİAD Başkanımıza teşekkürlerimizi iletirken, özellikle takım sporlarında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERVA Projesine ilk günden inandık"

MÜSAİD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise, "Biz bugün nasip oldu ve 2'inci şubeyi açıyoruz. İnşallah 3'üncüsü, 4'üncüsü olur. Biz yapılan bu projenin önemine sizin bize paylaştığınız ilk günden itibaren inandık. Kocasinan Şimşekspor Kulübü ile beraber futbol takımımız ve masa tenisi branşlarımızda sporcularımız oldu. 1'inci şubemizden sonra inşallah bugün burada 2'inci şubemizde de 3 branşta sporcularımız spor faaliyetlerine ve asıl en önemlisi olan 'Erdemlerimizle Varız' projesinin bir parçası olan değerler eğitimimizi alacaklar. İnşallah Allah nasip ederse bugün 40'ıncısı açıyoruz. Yarın 41'incisi olacak.

"Gençler bizim geleceğimiz"

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da 'Gençler bizim geleceğimiz' diyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Önce Kadın Kooperatifleriyle başlayan bu süreç, şimdi ERVA Spor Okulları ile devam ediyor. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Emperyalistler biliyorlar ki Türk milletinin kimyasını ancak gençlerimizin ahlakını bozarak, sağlayabilecekler ama biz onlara müsaade etmeyeceğiz. Yeni Türkiye Yüzyılında gençler bizim geleceğimiz. ERVA Spor Okullarıyla, Milli Eğitimdeki 'Maarif Modelimiz' ile gençlerimiz daha iyi ve daha çok çalışacaklar. İnşallah bu spor okullarından sonrada Yeşilay tarafından valimizin önderliğinde yapılan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını da önümüzdeki günlerde yapacağız. Bu da Kayseri'miz için Türkiye'miz için bir ilk olacak."

Kayseri Türkiye'nin sigortasıdır

Kayseri'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ferhat Akmermer benim arkadaşım, dostum ama onun yanında Kayseri'ye yaptığı hizmetler dolayısıyla kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Şimdiki gençlerin bazı şartları, bizim ya da sizin gençliğinizden daha zor. Elbette eskiden de onlara tuzak kuranlar vardı. Elbette eskiden de onların hayatlarını karartmak isteyenler vardı. Ancak şimdi tuzaklar çok daha büyük manada. Sosyal medya, küresel suç örgütleri ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar hep gençlerimizi hedef almakta. Özellikle Kayseri gençliğini hedef almakta. Çünkü Kayseri Türkiye'nin sigortasıdır. Çünkü Kayseri gençlerinin 'vatan, millet' deyince tüyleri diken diken olur. Çünkü Kayserililer bu kente hep katma değer üretir. Gençlerimizi tehdit eden, gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçakların sayısı çok. Ancak çok şükür ki onların karşısında onları spor salonlarına, sanat merkezlerine, ilim yuvalarına ve okullara çekmek isteyenlerin sayısı da çok. Bazen hepimiz görüyoruz ve içimiz acıyor. O bayrak gibi gördüğümüz Türk gençlerinin bazen o yolda istikamete doğru yürürken, düşürüldüğü tuzaklar içimizi yakıyor. Zehirlemek isteyenler, onları uyuşturucu tuzağına çekmek isteyenler karşılarında emniyetimizin ve jandarmamızın demir yumruğunu buluyorlar" dedi.

Dua okunmasının ardından kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi. - KAYSERİ