MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Programı Gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentileri Programı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Bakan Yardımcılarının katılımları ile gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şubesi adına toplantıya katılan Başkan Nevzat Aykaç, Muğla üyelerinin ihracatta yaşadıkları problemleri ve Muğla iş dünyasının taleplerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a iletti. Başkan Aykaç; "Özellikle Güllük Limanının yetersizliği, Muğla Organize Sanayi Bölgesinin olmayışı ve Milas Organize Sanayi Bölgesindeki gecikmenin Muğla'mız için önemli bir sorun haline geldiğini konuştuk. İhracat yapan üyelerimizin ve firmaların karşılaştığı sorunların giderilmesinden dolayı Bakanımıza teşekkürlerimizi ileterek Muğla'mız için özellikle ihracat destek sözü aldık ve kendilerini Muğla'mıza davet ettik. İnşallah en kısa zamanda üyelerimiz ve ihracatçılarımız ile Bakanımızı ağılayacağız" dedi. - MUĞLA