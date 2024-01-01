Muş'ta güvenlik güçleri yeni yıla dondurucu soğukta elleri tetikte girdi

Muş'ta güvenlik güçleri, dondurucu soğuğa rağmen kentin huzur, güven ve asayişini sağlamak amacıyla yeni yıla elleri tetikte girdi.

Terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Şehit Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde başarıyla görev yapan Mehmetçik, yeni yıla elleri tetikte girerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılda kaçakçılara, suçlulara ve terör örgütü mensuplarına geçit vermemek için kent genelinde göz açtırmıyor. Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üssü'nü ziyaret ederek askerlerin yeni yılını kutlayan Muş Valisi Avni Çakır, daha sonra Muş Alparslan Üniversitesi önünde uygulama yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne geçen Çakır, kent çıkışındaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.

Muş- Diyarbakır yolundaki üs bölgesinde görev yapan kahraman komandoları ziyaret ettiklerini söyleyen Vali Çakır, "Jandarma ve komutanlarının üstün görev anlayışı sayesinde hem bölgemiz hem yurdumuz huzur içerisinde. İnşallah bu huzur ortamı artarak devam edecek. Güvenlik güçlerimizin üstün görevi sayesinde terör bölgeden tamamen temizlendi. Bundan sonrada en ufak bir şekilde bölgemize terörün yerleşmelerine aslanlar izin vermeyecek. Muş her zaman için bir güvenlik şehri olmuştur. Bu aziz kahramanımızın sayesinde bizler evlerimizde sıcacık yuvalarımızda huzur içerisindeyiz. Onlar üs bölgelerinde yurdun hudut boylarında milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru noktasında gece gündüz görev yapıyorlar. Üstün görev anlatışıyla hareket ediyorlar" dedi.

Vali Çakır'a ziyaretlerinde Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve Muş Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya da eşlik etti. - MUŞ