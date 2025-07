Muş'ta Gençlik ve Spor Tesislerin Verimli Kullanımı İçin Toplantı Düzenlendi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gençlerin spor ve kültürle buluşması için kentteki tesislerin en verimli şekilde kullanılması için birim müdürleri ile toplantı yaptı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, hizmet müdürleri, müdürler ve tesis amirleriyle bir araya geldi. Toplantıda Muş genelinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları ve yurtların durumu ele alındı. Tesislerin kullanım oranları, bakım-onarım ihtiyaçları, personel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı sunumlar yapıldı.

Kılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, gençlik ve spor tesislerinin yalnızca inşa edilmesinin yeterli olmadığını, bu alanların canlı ve üretken mekanlar olarak işlev görmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç, "Muş ilimizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle son yıllarda birçok modern tesis hayata geçirildi. Ancak bir tesisin yalnızca inşa edilmesiyle iş bitmiyor; önemli olan bu tesislerin gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın ve halkımızın aktif şekilde faydalanabildiği, canlı ve üretken mekanlar haline gelmesidir" dedi.

Kılıç, amaçlarının her gencin bu imkanlardan eşit şekilde faydalanması olduğunu vurgulayarak, "Her bir tesisin bakım durumu, etkinlik yoğunluğu, personel yeterliliği ve gençlere ulaşma potansiyelini detaylı şekilde inceliyoruz. Bugünkü toplantımız da bu amaca hizmet ediyor. Şube müdürlerimiz ve tesis amirlerimizle birlikte; hangi tesiste hangi alanda gelişime ihtiyaç olduğunu tespit ediyor, sahadaki aksaklıkları doğrudan yerinden öğreniyor, çözüme dönük somut adımlar atıyoruz. Muş'taki her bir çocuğumuzun, gencimizin sporla, kültürle, sanatla, değerler eğitimiyle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Onlara sadece spor yaptırmak değil; aynı zamanda sağlıklı, özgüvenli, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak istiyoruz. Tüm tesislerimizin kapısı gençliğimize sonuna kadar açık olmalı. Her tesisin arkasında bir hayat hikayesi, bir gençlik hayali olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yapıların ışıkları yalnızca fiziksel olarak değil, anlam olarak da sönmemeli. Bu bilinçle sahada aktif olacak, üretken olacak ve gençliğin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kılıç, "Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'Güçlü Türkiye için Güçlü Gençlik' vizyonu doğrultusunda Muş'ta hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi kenarda bırakmayacak şekilde kapsayıcı ve bütüncül bir çalışma yürütüyoruz. İlimizde gençlerimize sağlanan imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve Muşlu gençlerimizin her zaman yanında yer alan Sayın valimiz Avni Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca tüm arkadaşlarıma bugüne kadar verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Hep birlikte, gençliğimiz için daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUŞ