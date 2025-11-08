Murgul'da Siyanürlü Maden Faaliyetlerine Tepkiler Artıyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Murgul İl Genel Meclis Üyesi Melih Kalyoncu, Artvin İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada ilçede yeniden gündeme gelen siyanürlü maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi. Kalyoncu, "2014 ve 2020 yıllarında halk olarak gösterdiğimiz direnci yeniden göstereceğiz. Murgul halkı doğasına sahip çıkacak" dedi. CHP Ardanuç İl Genel Meclis Üyesi Nuri Osman Şimşek ise, "Murgul'da çalışan insanların çoğu akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Bu bölge siyanürle çalışmaya açılırsa yaşanabilir olmaktan çıkar" diyerek uyarıda bulundu.

2014 ve 2020 yıllarında gündeme gelen siyanürlü altın madeni ayrıştırma havuzlarının yeniden Murgul'da planlanması, bölge halkında endişe yarattı. Konu, Artvin İl Genel Meclisi toplantısında ele alındı. CHP Murgul İl Genel Meclis Üyesi Melih Kalyoncu'nun girişimiyle gündeme taşınan konuya, CHP Ardanuç İl Genel Meclis Üyesi de destek verdi.

Mecliste yapılan görüşmede, planlanan maden sahalarının çevre, su kaynakları ve yerleşim alanları üzerinde oluşturabileceği riskler değerlendirildi. CHP'li üyeler, Murgul ve çevresindeki ekolojik dengenin korunması gerektiğini vurgulayarak, bu tür projelerin bölgenin yaşam alanlarına zarar verebileceğine dikkat çekti. Artvin genelinde zaman zaman gündeme gelen madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerine işaret edilen toplantıda, doğa ve insan sağlığının korunması için birlikte hareket etme çağrısı öne çıktı.

Murgul'da siyanürlü ayrıştırma endişesi yeniden gündemde

CHP Murgul İl Genel Meclis Üyesi Melih Kalyoncu, Artvin İl Genel Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, ilçede yeniden gündeme gelen siyanürlü maden faaliyetlerine tepki gösterdi. Kalyoncu, "2014 ve 2020 yıllarında halk olarak gösterdiğimiz direnci yeniden göstereceğiz" diyerek siyanürlü ayrıştırma girişimlerine karşı olduklarını vurguladı. Kalyoncu, ilçenin yıllardır madencilik faaliyetlerinden olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Murgul ilçesi vefakar, bir o kadar da cefakar bir ilçedir. Yıllarca ekmeğini bölüşmüş, paylaşmıştır. Ancak yıllardır maden sahalarıyla ilgili gelişmeler bizleri tedirgin etmektedir. Ne yazık ki artık neredeyse her hafta yeni bir madencilik faaliyeti yürütülmeye çalışılıyor. Bu durum hem kaygı verici hem de endişe vericidir" diye konuştu.

Kalyoncu, doğa ve insan sağlığının bu faaliyetlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Elbette yeraltı kaynakları çıkarılsın, ancak coğrafyamız hem canlılar hem de insanlar açısından bu yükü kaldıramaz hale geldi" dedi.

"Halk 2014 ve 2020'de direndi, yine direnecek"

Melih Kalyoncu, 2014 yılında yaşanan siyanür tehdidini hatırlatarak şunları söyledi:

"O dönemde Murgul halkı olarak gerekli mücadeleyi verdik ve buna izin vermedik. 2020 yılında da 3500 imza toplayarak aynı kararlılığı gösterdik. 2014'te firmanın yöneticilerinden Ahmet Tezcan'ın imzasıyla 'Murgul'da siyanürlü ayrıştırma tesisi yapılmayacaktır' şeklinde valilik kararı alınmıştı.

Şimdi Murgul'u tamamen içine alan yaklaşık 25 bin hektarlık alanı ruhsat sahası olarak belirlediler. Liç (siyanürlü ayrıştırma) havuzlarını kurmayı planlıyorlar. Bu alan, Akin sınırından Borçka ve Ardanuç'a kadar uzanıyor. Murgul'un tamamı ruhsatlandırılmış durumda."

"50 kilometreye kadar risk var"

Siyanürle yapılan ayrıştırmanın çevreye olan etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Kalyoncu, "Kuş uçuşu 50 kilometreye kadar buharlaşma riski var. Bu yalnızca Murgul'u değil, dört ilçeyi ve onlarca köyü de etkileyecektir" dedi. Ayrıca, bölgenin jeolojik yapısının bu tür tesislere uygun olmadığını vurgulayan Kalyoncu, "Bizim bölgemiz 1200 metre rakımda ve yerleşim alanlarının hemen üstünde. Arazimiz ekolojik olarak bu tür faaliyetler için uygun değil" ifadelerini kullandı.

CHP'li Şimşek: "Murgul'da çalışanların çoğu kanserden öldü"

CHP Ardanuç İl Genel Meclis Üyesi Nuri Osman Şimşek, Kalyoncu'ya destek vererek konuşmasında Murgul'un geçmişteki sanayi faaliyetlerinden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadığını hatırlatarak, "Değerli arkadaşımızın söylediklerine katılmamak mümkün değil. Bizim Gürcükolu denilen köylerimizde yaşayan insanların yaklaşık yüzde 90'ı Murgul'dan emeklidir. O insanlardan birçoğu bugün hayatta değil çünkü hepsi akciğer kanserinden hayatını kaybetti" dedi.