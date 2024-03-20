Muhtar Adayı Sahurda Mahalleliyi Halaya Kaldırdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan ve tekrar aday olan Hurşit Elçeoğlu, sahur vakti mahalleliyi halaya kaldırdı.

3 dönemdir Zeynelabidin Mahallesi'nin muhtarı olan Hurşit Elçeoğlu, dördüncü dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Sahur vaktinde kemençe eşliğinde mahalleyi ayağa kaldıran Elçeoğlu, halay çekerek sahuru şenlik havasına çevirdi. 3 dönemdir muhtarlık yaptığını belirten Elçeoğlu, "Bu sefer de talibim. Aniden içimden gençleri eğlendirmek geldi. Gençlere moral motivasyon olsun diye yaptım. Herkesin de hoşuna gitti. İnsanlar artık talep ediyor. Bir daha yapacağız fakat bu sefer daha büyük bir şekilde yapacağız. Yüzde 60 oy potansiyeli görüyorum ve kazanacağıma da eminim. Çağırmadım diye darılan insanlar olmuş. Bu sefer büyük bir miting şeklinde mahallece halay çekeceğiz" dedi. - MARDİN