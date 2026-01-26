Muğla, Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı'na ev sahipliği yapıyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını "Gençlik Yılı" ilan etmesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı Açılış Programı düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gençleri buluşturan kamp, teknoloji ve yapay zeka odaklı içeriğiyle dikkat çekti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen, 14 farklı temada ve 14 ilde gerçekleştirilen Kış Kampları kapsamında yer alan Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı'na Muğla'nın ev sahipliği yapmasından büyük onur duyduklarını belirtti.

Açıkbaş konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'nin en vizyoner ve en heyecan verici kış kamplarından biri olan Yapay Zeka ve Bilişim Kampı için bir aradayız. Bu kamp yalnızca kod yazmayı ya da bilişim teknolojilerini öğrenmekten ibaret değil, aynı zamanda yenilikçi fikirler üreteceğiniz ve geleceğin dünyasını şekillendirecek bireyler olma yolunda önemli kazanımlar elde edeceğiniz bir gelişim yolculuğudur. Kamp süresince alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek akademik birikiminizi artıracak, takım çalışmalarıyla projeler geliştirerek sınırlarınızı zorlayacaksınız. Bunun yanında çevre ve gönüllülük faaliyetleri, şehitlik ve şehit aileleri ziyaretleri, geleneksel oyunlar, sportif ve bilgi yarışmaları, konserler, sinema geceleri ile Muğla'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanıma fırsatı bulacaksınız"

Vali Akbıyık: "6 bini aşkın başvuru gurur kaynağı"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Tematik Kış Kampları kapsamında Yapay Zeka ve Bilişim Kampı'nın Muğla'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kampa gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek; "Muğla'mız için yapılan 6 bini aşkın başvuru, ilimize ve kampımıza gösterilen yoğun ilginin en somut göstergesidir. Bu kamp yalnızca akademik eğitimlerle sınırlı değil; sabah sporları, şehitlik ziyareti, çevre farkındalığı etkinlikleri ve kültürel gezilerle desteklenen çok yönlü bir program sunuyor. Gençlerimizin kendilerini ve potansiyellerini keşfetmelerine imkan sunan bu faaliyetler, güçlü bir sosyal çevreyle kalıcı gönül bağlarının oluşmasına da vesile olmaktadır. Yapay zeka, bilişim ve veri bilimi çağımızın ve geleceğin belirleyici alanlarıdır. Bu alanlarda donanımlı gençler yetişmesi, ülkemizin rekabet gücü ve kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır"

Bakan Yardımcısı Ersöz: "Yeni dönemin adı yapay zeka"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ise yapay zekanın insanlık tarihindeki büyük dönüşüm süreçlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Ersöz konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu kamplar kardeşlik ve dostluk iklimi içinde, mesleki gelişimi önceleyen, şehirlerin birbirini tanımasını amaçlayan çok yönlü organizasyonlardır. Bugün burada, çağımızın en önemli konularından biri olan yapay zeka ve bilişimi tartışacaksınız. İçinden geçtiğimiz dönem bir devrim dönemidir. Tarım devrimi, sanayi devrimi ve bilgi toplumundan sonra şimdi yapay zeka çağını yaşıyoruz. Bu süreci yakalamak değil, yönetmek zorundayız. Yapay zeka yalnızca teknolojik değil; düşünme, öğrenme ve toplumsal yaşam biçimlerimizi değiştiren bir dönüşümdür"

Dünyadaki gelişmelere de değinen Ersöz, ülkelerin yapay zeka alanında farklı uzmanlık alanlarına yöneldiğini belirterek Türkiye'nin de bu yarışta geri kalmadığını ifade etti: "Türkiye, 2021 yılında Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni hazırladı. Bu alanda insan kaynağını artırmaya, kamuda veri altyapısını güçlendirmeye ve üniversitelerde yapay zeka odaklı bölümleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gençlerin projelerini hayata geçirebilecekleri güçlü teknolojik altyapıların oluşturulması da önceliklerimiz arasında"

Gençler için teknoloji ve kültür bir arada

Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı, teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleriyle gençlere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Kamp boyunca gençler hem teknoloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirecek hem de Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak. - MUĞLA