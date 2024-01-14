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Muğla Ortaca'da İkinci El Pazarı Yoğun İlgi Gördü

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde her ayın ikinci Pazar günü, Tören Alanı'nda kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sıfır eşya satışının izin verilmediği pazarda giyim, zücaciye, takı, kozmetik ve hediyelik eşyalar bulunuyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her ayın ikinci Pazar günü, Tören Alanı'nda kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ortaca 2. El Pazarı Ortaca Tren Alanı'nda kuruldu. Mesai günü olmaması ve havanında güneşli olmasını fırsat bilen Ortacalılar 2. El Pazarı'na büyük ilgi gösterdi. Sıfır eşya satışının izin verilmediği pazarda giyim, zücaciye, takı, kozmetik ve hediyelik eşyalar bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve hobi olarak antika koleksiyonu yapanların da kendilerine göre bir şeyler bulabildiği Ortaca 2. El pazarı, saat 18.00'e kadar devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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