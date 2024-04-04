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Muğla Köyceğiz'de Yeni Hükümet Konağı İnşaatı Sona Yaklaşıyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında sona yaklaşıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. 35 yıl hizmet veren Hükümet Konağı Binasının deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle yıkımı gerçekleşmişti. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasından sonra hemen yerine yeni hükümet konağı projesi hazırlandı. Köyceğiz'de yapılacak olan 6 bin 032,68 m2 inşaat alanı olan (Bodrum + Zemin + 2. Kat) Yeni Hükümet Konağı binasının projesi tamamlandıktan sonra ihalesi yapıldı. Köyceğiz'e yapılacak olan Yeni Hükümet Konağı binasının temeli atılarak, yapım çalışmalarına hızla başlandı. İnşaat tamamlandığında Köyceğizli vatandaşlar modern bir hükümet konağına kavuşacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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