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Muğla'da balıkçılık için Akdeniz Koruma Vakfı ile ortak projeler görüşüldü

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Muğla'da balıkçılık için Akdeniz Koruma Vakfı ile ortak projeler görüşüldü
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Vakfı ve uluslararası fon kuruluşu heyetini ağırladı. Görüşmede Muğla genelinde balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sürdürülebilirliği, mevcut projelerin sonuçları ve geleceğe dönük yeni iş birlikleri ele alındı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Vakfı ve uluslararası fon kuruluşu heyetini ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin geleceği ve yürütülen ortak projelerin sürdürülebilirliği masaya yatırıldı.

Akdeniz Koruma Vakfı üyeleri ile Uluslararası Fon Kuruluşu İcra Direktörü Romain Renoux ve Türkiye Program Yöneticisi Emna Ben Lamine Halimi'den oluşan heyet, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar'ı makamında ziyaret etti.

Mevcut projeler ve sahadaki başarılar değerlendirildi

Ziyarette, Muğla genelinde balıkçılık ve su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik yürütülen mevcut projelerin sonuçları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Sahada elde edilen somut başarılar paylaşıldı. Süreçte karşılaşılan zorluklar ve sektörün acil ihtiyaçları detaylıca istişare edildi. Bölgesel kalkınma ve ekosistem dengesinin korunması adına atılan adımların önemi vurgulandı.

Geleceğe dönük ortak çalışmalar ele alındı

Görüşmenin odak noktasını, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek yeni projeler ve stratejik iş birliği imkanları oluşturdu. Taraflar, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün ekonomik ve ekolojik anlamda sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla karşılıklı görüş ve önerilerini paylaştı.

Ziyaret, bölgedeki deniz kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek geleceğe taşınması adına yürütülen ortak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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