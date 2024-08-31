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Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Özlem Yanak birinci oldu

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Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 anısına düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kahtalı Sporcu Özlem Yanak birinci oldu. Şampiyonaya 575 sporcu katıldı.

Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 anısına düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kahtalı Sporcu Özlem Yanak birinci oldu.

24-29 Ağustos 2024 tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi'nde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 anısına düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'na Türkiye genelinde 575 sporcu katıldı.

Şampiyonda minikler bayanlarda sporcu 60 kilogram kategorisinde Özlem Yanak birinci oldu. Yıldız erkekler 44 kg kategorisinde Muhammed Kurt ise üçüncü oldu.

Sporcularını tebrik ettiğini ifade eden Muaythai Milli Takım Antrenörü Kenan Tanağardı, "Bu sezon Muaythai dalında başarı üstüne başarılar elde ettik. Bölge şampiyonalarında 6 altın, Türkiye'de 6 şampiyon ve Avrupa'da 2 şampiyon olmak üzere toplamda 14 şampiyon çıkardık. Kahta'da Muaythai sporuna olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Fakat maddi imkanlarımız elvermediği için başarı çıtamızı yükseltemiyoruz. Şayet maddi imkanlarımız elverse ve bizlere destek olunursa başarılı sporcu sayımız her yıl artacaktır ve neden dünya çapında bir başarı Kahta'dan çıkmasın diyoruz. Ben tekrardan sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Her zaman bizlere madden ve manen destek olan Kahta Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Mustafa Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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