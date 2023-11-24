Minik öğrenciler okullarına ismi verilen şehidi vefat yıl dönümünde andı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Şehit Erdoğan Gökbulak Anaokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi vefat yıl dönümünde kabrini ziyaret ederek andı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 24 Kasım 1997 tarihinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak, vefatının 26. yıl dönümünde düzenlenen programlarla anılıyor. Şehit Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak'ın isminin verildiği Şehit Erdoğan Gökbulak Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler de okullarına ismi verilen şehidi unutmayarak vefat yıl dönümünde andı. Okul Müdürü Murat Gencer, öğretmenleri ve şehidin yakınlarıyla birlikte Şehit Erdoğan Gökbulak'ın ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğindeki kabrini ziyaret eden öğrenciler, burada dua ederek karanfil bıraktı. Öğrenciler daha sonra Şehit Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak'ın annesi Emine Gökbulak'ı da evinde ziyaret etti. Şehit annesi Emine Gökbulak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek minik öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. - BİTLİS