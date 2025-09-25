Milli Sporcu Doğukan Kilcioğlu, Beden Eğitimi Öğretmeni Olarak Atandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Öğrenci Konseyi Başkanı, milli sporcu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Doğukan Kilcioğlu, Milli Savunma Bakanlığı bünyesine Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atanarak önemli bir başarıya imza attı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Kilcioğlu, bu anlamlı atama sonrası BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, milli sporcu Doğukan Kilcioğlu'nu tebrik eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerinin önemli kurumlarda görev almasının üniversite adına büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Ziyarette genç öğretmeni tebrik eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kilcioğlu'nun hem akademik hem de sportif alanda elde ettiği başarılarla üniversitenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Değerli öğrencimiz ve milli sporcumuz Doğukan Kilcioğlu'nun daha önce atletizmde kazandığı Türkiye şampiyonluğu gibi önemli dereceler ile şimdi Milli Savunma Bakanlığına Beden Eğitimi Öğretmeni olarak atanması, üniversitemizin genç nesillere sunduğu kaliteli eğitim anlayışının ve öğrencilerimize kazandırdığı donanımın apaçık bir göstergesidir. Öğrenci Konseyi Başkanlığı süresince üniversitemize sunduğu katkılar ve spor alanındaki ulusal ve uluslararası başarılarıyla adımızı gururla temsil eden Doğukan'a teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle her zaman iftihar ediyor, onları en iyi yerlere taşıyan değerli akademik kadromuzu da ayrıca kutluyorum."

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in kendilerine sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür eden Doğukan Kilcioğlu ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e biz öğrenciler için her zaman sağladığı destek ve yol göstericiliği için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde lisans eğitimimi tamamlamaktan büyük onur duydum. Şu an mezun olduğum üniversitemde yüksek lisans eğitimime devam etmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Üniversitemiz, Türkiye'nin en köklü ve en başarılı yüksek öğretim kurumlarından biridir. Değerli hocalarımızdan edindiğimiz engin bilgi ve tecrübelerle, yeni görevimi layıkıyla yerine getirerek hem üniversitemi hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm BEUN ailesine ve kıymetli arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.