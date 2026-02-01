Haberler

Milletvekili Ölmeztoprak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Deprem sonrası dayanışma ruhunun önemine dikkat çekerek, esnaf ve mahalle kültürünün korunmasına vurgu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Dörtyol Caddesi boyunca esnaf ziyaretlerinde bulundu. Deprem sonrası sürece dair değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, "Malatyamız büyük evimiz, hemşerilerimiz bu evin birbirine emanet fertleridir" diyerek esnafın ve milletin dayanışma ruhunun kentin yeniden ayağa kalkmasındaki önemine dikkat çekti.

"Deprem sonrası azim, yeniden doğuşun işaretidir"

Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Ölmeztoprak, mahalle kültürünün korunmasında çarşıların önemine dikkat çekerek, "Esnafımız yalnızca ticaret yapan değil, mahalle ruhunu ayakta tutan temel unsurdur ve toplumsal güvenin de merkezidir" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinin ardından esnafın gösterdiği çabaya vurgu yapan Ölmeztoprak, sürecin yalnızca fiziki değil sosyal bir iyileşmeyi de beraberinde getirdiğini belirtti.

Çolaklı Mahallesi'nde hane ziyaretleri

Çolaklı Mahallesi'nde hane ziyaretleri de gerçekleştiren Milletvekili Ölmeztoprak bir ailenin evine misafir oldu. Mahalle sakinlerinden birine de geçmiş olsun dileklerini ileten Ölmeztoprak, büyüklerin hayat tecrübesinin yol gösterici olduğunu ifade etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Ölmeztoprak, "Büyüklerimizin duası, çocuklarımızın gülüşü, Malatya'mızı yarınlara taşıyan en kıymetli mirastır" dedi.

Ölmeztoprak, misafirperverliklerinden dolayı ailelere teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajını yineledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

