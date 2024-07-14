Milletin Zaferi temasıyla giydirilen Yüksek Hızlı Tren yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından "Milletin Zaferi" temasıyla giydirmesi yapılan Yüksek Hızlı Treni uğurlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 2018'de başlayan ve bu yıl 6'ncısı yola çıkan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak. - ANKARA