MHP'li Vekil Ersoy, Erciyes Üniversitesi Sağlık Personelinin Ücret Sorunlarını Çözüme Kavuşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) görev yapan sağlık personellerinin ikramiye ve ücret ödemelerindeki sorunların çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) sunduğu soru önergesiyle, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde görev yapan sağlık işçilerinin ikramiye ve ücret ödemelerinde yaşanan aksaklıkları gündeme taşımıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sağlık işçilerinin mağduriyetine yol açan sorunlar çözüme kavuştu. Milletvekili Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emekçinin alın terinin karşılığını zamanında alması en büyük önceliğimizdir. Sağlık çalışanlarımızın sabırla bekledikleri bu süreçte, önergemizin olumlu sonuçlanması bizleri son derece mutlu etmiştir. Değerli sağlık emekçilerimize hayırlı olsun." - KAYSERİ