Baki Ersoy, Felahiye'de çöken yolu TBMM gündemine taşıdı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Felahiye Obruk mevkiinde iki aydır kapalı olan yolun çökmesini TBMM'ye taşıdı. Bakan Uraloğlu'na soru önergesi veren Ersoy, bölge halkının ve üreticilerin mağduriyetine dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Felahiye Obruk mevkiinde meydana gelen yol çökmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Ersoy, yaklaşık iki aydır ulaşıma kapalı bulunan yol nedeniyle vatandaşların ve bölge üreticilerinin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekti. Önergede; çökme nedeniyle kapalı bulunan yol kesiminde yürütülen çalışmaların mevcut durumu, tamamlanan teknik incelemeler doğrultusunda hazırlanan proje ve uygulama takvimi, yolun hasat sezonu başlamadan yeniden ulaşıma açılmasına yönelik planlamalar ile alternatif güzergahlarda alınması öngörülen tedbirler hakkında bilgi talep edildi.

Bölge halkının ulaşımda zorluk yaşadığını, alternatif güzergahların özellikle ağır tonajlı araçlar açısından yetersiz kaldığını belirten Ersoy, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte üreticilerin ürünlerini pazara ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ulaştırma konusunda sorun yaşayabileceğine dikkat çekti.

Sosyal medyasında paylaşım yapan Ersoy, şu ifadelere yer verdi;

"Felahiye Obruk Mevkii'nde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı bulunan Felahiye-Kayseri yolunu TBMM gündemine taşıdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde; yolun yeniden ulaşıma açılma sürecini, çalışmaların son durumunu, hasat dönemi öncesi planlamaları sorduk. Kayseri'mizin ve hemşehrilerimizin taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
