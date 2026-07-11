Baki Ersoy: 'Kayserispor bizim sevdamızdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili kendisine gelen sorulara sosyal medyadan cevap vererek, "Kayserispor bizim sevdamızdır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor ile ilgili kendisine sorulan sorulara sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi. Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla birçok hemşehrimizden aynı soruyu alıyorum. "Kayserispor ile hala ilgileniyor musunuz?" sorusu. Bu soruya cevabım çok nettir. Kayserispor bizim sevdamızdır. Özellikle son 11-12 yıldır kulübümüzün yaşadığı her zorluğun, her mücadelenin ve her kritik dönemin içerisinde olduk. Bu süreçte yaptıklarımızı uzun uzun anlatacak değilim. Ancak Kayseri kamuoyunun ne yaptığımızı, ne zaman sorumluluk aldığımızı ve Kayserispor için nasıl mücadele ettiğimizi çok iyi bildiğine inanıyorum. Ali Çamlı Başkanımız göreve gelmeden önce de istişarelerde bulunduk, göreve geldikten sonra da özellikle kulübümüzün mali yapısıyla ilgili gelişmeleri değerlendiriyor ve yakından takip ediyoruz. Çünkü benim için her zaman en önemli konu Kayserispor'un ayakta kalması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması olmuştur. Bugün kulübümüzde teknik direktörümüz, sportif direktörümüz, genel koordinatörümüz ve bu yapıyı yöneten yönetici arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Transferler, teknik tercihler ve sportif planlamalar onların sorumluluğundadır. Bu nedenle teknik işleyişin içerisinde birebir yer almıyorum. Ancak herkes şunu bilsin; Kayserispor'u sevmek sadece başarılı günlerinde yanında olmak değildir. Asıl mesele zor günlerinde de yanında durabilmektir. Kayserispor için yapabileceğimiz, katkı sunabileceğimiz bir konu olduğunda kimsenin ayrıca adres aramasına gerek yok. Bu şehirde beni buluyorlar yine bulurlar. Dün olduğu gibi bugün de Kayserispor'un yanındayız, yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim Kayserispor ile bağımız makamla, görevle veya dönemlerle değil; gönülle kurulmuştur. Yaptıklarımızı anlatmakla vakit harcamadık. Yüce Allah'a şükür, yaptıklarımız zaten konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Biz hancıyız." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı