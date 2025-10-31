Haberler

MHP'li Baki Ersoy, Çiftçilerin Destekleme Ödemelerini Duyurdu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına aktarılacağını sosyal medya üzerinden açıkladı. Toplamda 6 milyar 495 milyon TL'lik destekleme ödemeleri, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Çiftçilerimize hayırlı olsun. 14.04.2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz soru önergemizde; çiftçilerimizin tarımsal destekleme ödemelerinin hızlandırılması yönünde talepte bulunmuştuk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan 6 milyar 495 milyon TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin yanında olmaya, takipçisi olduğumuz her talebin sonuçlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
