MHP'li Baki Ersoy, Çiftçilerin Destekleme Ödemelerini Duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Çiftçilerimize hayırlı olsun. 14.04.2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz soru önergemizde; çiftçilerimizin tarımsal destekleme ödemelerinin hızlandırılması yönünde talepte bulunmuştuk. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan 6 milyar 495 milyon TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimizin yanında olmaya, takipçisi olduğumuz her talebin sonuçlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun." - KAYSERİ