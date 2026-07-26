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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri OSB’yi ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri OSB’yi ziyaret etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Mehmet Yalçın; MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'i konuk etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yalçın; ziyaret sırasında Kayseri OSB hakkında genel bilgiler paylaştıklarını ve Kayseri ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundukları ifade etti. Başkan Yalçın, "MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir'i bölgemizde konuk ettik. Kayseri sanayisinin genel durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Kayseri OSB'nin genişleme alanlarına kavuşmasına adına önemli fikir birliğinde buluştuk. İhracat kapasitesinin artırılması ve yeni yatırımların oluşturulabilmesi bakımından oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca GES'lerden elde edilen enerjinin depolanarak yeniden kullanılabilmesine yönelik alt yapı imkanlarını da masaya yatırdık. MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Özdemir'e nazik ziyaretlerinden ve sanayicilerimizin taleplerine olan ilgilerinden dolayı şükranlarımızı sunarız" dedi.

HP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yaptığı açıklamada, Kayseri OSB'nin Türkiye'nin sayılı üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Kayseri OSB'yi şehrin sanayisinin 'Mihenk Taşı' olarak nitelendiren Özdemir; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine yeni dönemdeki görevlerinde başarı diledi ve her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. İsmail Özdemir'in ziyaretine; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yusuf Sarıalp, Mustafa Çanakçıoğlu, Kadir Üçok ve Ahmet Övüç, Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bostancı ile Bölge Müdürü Uğur Akdeniz'in yanı sıra MHP İl Başkanı Av. Enes Ertuğrul Kalın ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret, günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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