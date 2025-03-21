MHP'den Dar Gelirli Vatandaşlara Destek: 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi' Erzurum'da Başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" Erzurum'da da hayata geçti.

Projeyi sosyal medya hesabından duyuran MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yaptığı paylaşımda "20 ton un ile 60 bin askıda ekmek, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" yurdun dört bir yanında faaliyete geçmeye devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlatılan proje Erzurum'da da hayata geçirildi.

Merakla beklenen projeyi sosyal medya hesabından duyuran MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 20 ton un ile 60 bin askıda ekmek ürettiklerini açıkladı.

Projeyle birlikte buğday alımını destekleyerek düşük gelirli ailelerin geçimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Yurdagül, paylaşımında "Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin Türkiye Genelinde başlatmış olduğu "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını MHP İl Yönetimi olarak, Erzurum'da başlattık. Çiftçilerimizden aldığımız buğdayı, şehrimizde faaliyet gösteren Bayramoğlu Un firmasında öğüterek, elde ettiğimiz unu Erzurum'da merkez 3 ilçemizde anlaştığımız 7 fırında askıda ekmek olarak vatandaşımızla buluşturduk. 60 bin askıda ekmek afiyet olsun" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM