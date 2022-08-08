Mersin yerel haberleri: Asıcı, Akdeniz'den Toroslar'a programına katıldı

Gelen Mersin haberlerine göre 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Asıcı, TRT Çukurova Radyosu tarafından yayınlanan Akdeniz'den Toroslar'a programına konuk olarak pozitif psikolojinin amacı, çerçevesi ve önemi hakkında bilgiler verdi.

7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Asıcı, TRT Çukurova Radyosu tarafından yayınlanan Akdeniz'den Toroslar'a programına konuk olarak pozitif psikolojinin amacı, çerçevesi ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Doç. Dr. Esra Asıcı, programda, pozitif psikolojinin insanın olumlu ve güçlü yönlerine odaklanarak, insanı mutlu eden faktörleri belirlemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir bilim alanı olduğunu ifade etti.

Asıcı, Pozitif psikolojinin ruhsal sorunlar ya da davranışsal problemler ortaya çıkmadan önce insanın olumlu yönlerini geliştirmeyi hedeflediği için hem bireysel hem de toplumsal anlamda önleyici bir işleve sahip olduğunu vurguladı.

Asıcı, Toplumda sanılanın aksine yaşam olaylarının insanın mutluluğunun tek belirleyicisi olmadığını, insanın kendi davranışlarının mutluluğu üzerinde önemli etkisi olabileceğini, insanın hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesinin, olumlu düşünmesinin, sosyal ilişkiler geliştirmesinin, sevdiği etkinliklerle meşgul olmasının mutlu olmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Asıcı, Ayrıca cesaret, adil olma, affedicilik, merhamet, dürüstlük, sevgi, iyilikseverlik gibi olumlu karakter özelliklerine sahip olmanın bireyin mutluluğunu arttırdığını dile getirdi. - KİLİS