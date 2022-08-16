Mersin yerel haberi | Mersin Büyükşehir Belediyesi 20 Bin Paket Aşure Dağıttı

Gelen Mersin haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşhane’de hazırlattığı 20 bin paket aşureyi, 13 ilçede bulunan 18 farklı noktada yurttaşa dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Aşhane'de hazırlattığı 20 bin paket aşureyi, 13 ilçede bulunan 18 farklı noktada yurttaşa dağıttı.

Aşureler; dövme, nohut, kuru fasulye, kayısı ve yöresel ürünlerle yapıldı. Yapımı tamamlanan aşureler, Aşevi'nde porsiyonluk kaplara konularak 13 ilçede yaşayanlara ulaştırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, "Bu yıl 30 Temmuz'dan itibaren Muharrem oruçları tutuldu, muhabbetle sohbetler edildi. Lokmalar paylaşıldı, deyişler söylendi, ardından da aşureler yapılmaya başlandı. Aşure, çeşitli yemişlerin bir araya gelerek oluşturduğu mükemmel bir ürün. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak aşuremizi kaynattık. 13 ilçemizde toplam 20 bin paket aşureyi hemşerilerimizle paylaştık" diye konuştu.

Büyükşehir'in aşure dağıtımları kapsamında yer alan Tarsus ve Çamlıyayla'da da yurttaşa 4 bin 400 yüz paket aşure ulaştırıldı. Aşureler, Tarsus merkezde Atatürk Caddesi Cetvel Köprüsü, Yarenlik Alanı PTT binası önü ve Kaymakamlık binasının karşısında bulunan meydanda dağıtılırken, diğer ilçelerde de merkezi noktalarda kurulan stantlarda ikram edildi.