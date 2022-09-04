Mersin haberleri | Tarsus'un İl Olması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Mersin haberine göre Tarsus Belediyesi, 22 oda ve 58 medya kuruşunun desteği ile hayata geçirilen ‘İl’le de Tarsus’ projesi kapsamında, yıllardır il olma mücadelesi veren Tarsus için imza kampanyası başlattı. Vatandaşların illedetarsus.com üzerinden katılabileceği kampanyaya ilk destek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’dan geldi.

Tarsus Belediyesi, 22 oda ve 58 medya kuruşunun desteği ile hayata geçirilen 'İl'le de Tarsus' projesi kapsamında, yıllardır il olma mücadelesi veren Tarsus için imza kampanyası başlattı. Vatandaşların illedetarsus.com üzerinden katılabileceği kampanyaya ilk destek, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan geldi.

Tarsus Belediyesi tarafından Tarsus'un il olması için başlatılan ve 22 oda, 58 medya kuruluşunun desteği ile hayata geçen 'İl'le de Tarsus' projesi bir etkinlikle kamuoyuna duyurulmuştu. Proje kapsamında, içinde Tarsus ile ilgili her bilgiye ulaşabilecekleri "İl'le de Tarsus" web sitesi ve yakında faaliyette geçecek uygulamalar da tanıtılmıştı. Bu kapsamda, web sitesi üzerinden (illedetarsus.com) Tarsus'un il olması için bir imza kampanyası başlatıldı.

"İMZA VER, TARSUS İL OLSUN"

Vatandaş tarafından ilgiyle karşılanan kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Oda başkanlarımız, sanatçılarımız, medya kuruluşlarımız ve diğer tüm destekçilerimizin yanı sıra vatandaşlarımız da bu süreçte imza vererek Tarsus'u il yapmak için desteklerini gösterebilecek. Şu an, tam da birlik olma zamanı. Hep beraber bu platformda sesimize ses olalım. İlledetarsus.com üzerinden imza vererek Tarsus'a il olma yolunda katkı verebilirsiniz. Tarsus il olsun" dedi.

Vatandaşlar, illedetarsus.com adresini ziyaret ederek imza kampanyasına destek olabilecekler.