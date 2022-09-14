Mersin haberi: Yenişehir Belediyesi 'sanalda güvenli yaşa' projesini hayata geçirdi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, vatandaşların siber güvenlik konularında bilinçlenebilmesi amacıyla başlatmış olduğu "sanalda güvenli yaşa" projesi çerçevesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliğinde Siber Güvenlik Seminerleri ve etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliğinde "Sanalda Güvenli Yaşa" projesi çerçevesinde ilkini düzenlediği seminer ve etkinlikleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan Nev Mekan Kütüphanesi ile Fabrika Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Günümüzdeki en önemli sorunlardan birinin teknolojinin yanlış kullanılması olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Teknoloji her geçen gün daha fazla hayatımızda yer almaktadır. Bu nedenle teknolojiyi bağımlı olmadan ve doğru bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan teknolojinin yanlış kullanılması sonucu gençlerimizde maddi ve manevi kayıplar yaşanırken aynı zamanda da sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bu durumların önüne geçebilmek ve teknolojinin kullanımı konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek amacıyla "sanalda güvenli yaşa" Projemizi hayata geçirdik. Projemizi İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu SiberAY Projesi ile birlikte yürütüyoruz. Bu çerçevede her yaş grubundan tüm vatandaşlarımıza yönelik olarak teknoloji, güvenli internet, sosyal medya, siber güvenlik gibi konularda çeşitli seminerlerimiz ve etkinliklerimiz olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Düzenlenen seminerlerin sunumunu gerçekleştiren Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru, "Siber Dünya teknolojiyi güvenli kullanmayanlar için çok tehlikeli bir yerdir. Bizler, İçişleri Bakanlığımızın SiberAY projesini yürütürken vatandaşlarımızı dijital okuryazarlık konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yenişehir Belediyemizle de bu vesileyle iş birliği yaptığımız için gençlerimiz adına çok umutluyuz. Şu anda internet erişiminin yüzde 92 olduğu günümüzde Belediyemiz ile yaptığımız çalışma çok değerli. Bu vesileyle destekleri için Sayın Yenişehir Kaymakamım Murat Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR