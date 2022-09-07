Mersin haber | Mersin Büyükşehir, 'Taziye Evi' Hizmeti ile Acılı Gününde Vatandaşın Yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar Halkkent'te inşa ettiği 'Sosyal Yaşam Merkezi' bünyesinde bulunan 'Taziye Evi' hizmet vermeye başladı.

Vatandaşların kayıplarında ve acılı günlerinde, taziye ziyareti yapacak kişilerin misafir edileceği alan sıkıntısı yaşamaması adına hayata geçirilen 'Taziye Evi' 400 kişi kapasiteli. Çay ve su ikramının olduğu, klimalı kadın ve erkek için ayrı alanların olduğu 'Taziye Evi'nde, cenaze sahibi 3 gün taziye kabul edebiliyor. Ayrıca cenaze sahipleri, taziye yemeklerini de burada verebiliyor.

"TAZİYE SAHİPLERİ 3 GÜN BOYUNCA BURADA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYABİLİYORLAR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, taziye evinin özelliklerini anlatarak, "Burası Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi. Epeyce ince düşünülmüş bir tesis. Bu merkez bünyesinde bulunan taziye evinde cenaze sahiplerine hizmet veriyoruz. Cenaze sahipleri Alo 185 üzerinden talep oluşturup, bu hizmetimizden faydalanabiliyorlar. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı klimalı 2 büyük salonumuz var. Erkekler ve kadınlar için ayrı abdesthane, mescit, tuvalet ve mutfak mevcut. Taziye çadırı yerine böyle kurumsal bir mekan oluşturduk. Taziye sahipleri gelip, burada misafirlerini 3 gün boyunca ağırlayabiliyorlar. Klimalı ortam, suyumuz var, çayımız var. Misafirlerini bu şekilde ayarlayabiliyorlar. Yemeklerini de burada verebiliyorlar" dedi.

TOROSLAR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Geçen yılın ortalarında bölge sakinlerinden gelen Taziye Evi talebi üzerine yapımına başlanan ve içerisinde birçok hizmet alanını kapsayan kompleks yapı; 6 Mesleki Eğitim Atölyesi, 45 öğrenci kapasiteli Okul Öncesi Eğitim Birimi, 650 öğrenci kapasiteli kurs alanı, Emekli Evi ve 400 kişi kapasiteli Taziye Evi'ni içerisinde barındırıyor. Tamamen bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan merkez; genç, yaş almış, kadın, erkek, çocuk ve özel gereksinimli bireylerin zaman geçirmek ve kendilerini geliştirebileceği önemli bir sosyal ve kültürel yapı olacak.