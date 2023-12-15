Mersin'de Tarihi Okulun Yenilenme Süreci Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Çankaya İlköğretim Okulu'nun yenilenerek tekrar eğitim kurumu olarak hizmet vermesi için süreci başlattı. Belediye Meclisi, okulun yenileme işlerinin protokol imzalanması ve destek sağlanması için yetki verilmesini görüştü.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, uzun süre kendi haline bırakılan tarihi Çankaya İlköğretim Okulunun yenilenip tekrar bir eğitim kurumu olarak çocuklara hizmet vermesi amacıyla başlattığı süreç devam ediyor.

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık ayı 2'nci olağanüstü toplantısını, Başkanvekili Aydın Egin yönetiminde gerçekleştirdi. Bir önceki birleşim tutanak özetinin okunmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çankaya İlkokulunun yenileme işlerinin, Mersin Valiliği bünyesinde kültür varlıkları katkı payı bütçesiyle yaptırılması, yenileme işlerinin katkı payından destek sağlanmayan kısmının ise belediye bütçesinden karşılanması için protokol imzalamak üzere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a yetki verilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Konu, görüşülmek üzere tüm komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz Belediye bürokratlarının sürece ilişkin meclis üyelerini bilgilendirmesi ve meclis üyelerinin de konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından, bir asrı geride bırakan tarihi Çankaya İlköğretim Okulunun yenilenmesi ve bir eğitim kurumu olarak yeniden hizmet vermesine dair gündem maddesi tüm komisyonlara havale edildi. - MERSİN